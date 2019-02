Coupe du Roi : une demi-finale FC Barcelone-Real Madrid !

Le tirage au sort des demi-finales de la Coupe du Roi avait lieu cet après-midi, au stade Benito Villamarín, antre du Betis Séville. Dans le dernier carré, le FC Barcelone, qui avait éliminé Séville (0-2, 6-1), le Real Madrid, qui avait éliminé Girona (4-2, 3-1), le Betis, qui avait disposé de l’Espanyol (1-1, 1-1, 3-1 a.p.) et Valence, qui était venue à bout de Getafe (0-1, 3-1), attendaient de connaître leur adversaire sur la dernière marche menant à la finale (25 mai, stade Benito Villamarín de Séville).



On assistera donc à deux clasicos de plus cette saison et trois en un mois, puisque le FC Barcelone, quadruple tenant de l’épreuve, affrontera le Real Madrid, dans une double confrontation, avec l’objectif d’atteindre la finale. Dans l’autre rencontre, hôte de la finale le Betis affrontera le FC Valence. Les rencontres des demi-finales se dérouleront lors de la première et de la dernière semaine de février. Le match aller aura lieu le mercredi 6 ou le jeudi 7 février et le match retour le mercredi 27 ou jeudi 28 février, les huitièmes de finale de la Ligue des champions (12-13 février et 19-20 février) se déroulant entre les deux. Les demi-finales de la Coupe du Roi : Real Betis Balompié - Valencia CF

FC Barcelona - Real Madrid CF



Avec Footmercato