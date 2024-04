Coupe du Sénégal : ASUC Ziguinchor attend Jaraaf, Casa Sports affronte Diambars, Génération Foot défie Sonacos

Détenteur du trophée, le club de la Médina rend visite à Assane Seck Université Club (ASUC) de Ziguinchor, ce jeudi en 32es de finale de la Coupe du Sénégal. Deux chocs entre clubs de Ligue 1, Casa Sports affronte Diambars, Génération Foot défie Sonacos.



Le Jaraaf de Dakar, détenteur du trophée, entre en lice ce jeudi au stade régional de Kolda contre la modeste formation d'ASUC de Ziguinchor, pensionnaire de la poule A du National 1. A Saint-Louis, la Linguère (L1) doit honorer son statut face à Cayor Foot (N1). C'est le même défi pour Guédiawaye FC (2e de Ligue 1), qui accueille Keur Madior FC, relégable en Ligue 2 Deux chocs entre clubs de l'élite



Les deux chocs entre clubs de Ligue 1 se tiennent également ce jeudi. Victorieux en 2021 et 2022, le Casa Sports (10e de L1) affronte la lanterne rouge Diambars (14e). Les Ziguinchorois restent sur trois matchs sans marquer. Leur dernier but remonte à la 17ème journée face à Diambars (1-0).

L'autre choc oppose Génération Foot (11e) et la SONACOS de Diourbel (6e), qui ont enchaîné 12 matchs sans défaite.





Programme 32es finale





Jeudi 18 avril 2024



Stade Djagaly Bagayoko





14h45 Sahel AC (D5) /RS Yoff (L2)



Stade Caroline Faye



15h30 Sandiara (D5) / Amitié FC (L2)



17h30 Mbour PC / AS Kolda



19h30 Demba Diop (L2) / Bambey (N1)



Stade Lat Dior

16h00 Génération Foot (L1) / SONACOS (L1)



Stade municipal de Mbao



16h00 Modele Mbao (N1) / Wally Daan (L2)



Stade Massène Sène



16h30 Guelwaars (N2) /Lusitana (N1)



Stade Alboury Ndiaye



16h30 AC Férus Foot (DS)/NGB (L2)



Stade El Hadji B. Gaye



16h30 AS Saloum (N1) / Avenir Dakar (N1)



Stade régional de Kolda

17h00 Ol. Ziguinchor (N1) / CNEPS (L2)



Stade Mawade Wade



16h00 Linguère (L1) /Cayor Foot (N1)



Stade municipal de Ngor



16h30 Dial Diop (DS) / USC St-Louis (UGB)



Stade Parcelles assainies



16h30 Cambérène (N1) / Africa Promo (N1)



Stade Amadou Barry



16h30 Guédiawaye FC (L1) / Keur Madior (L2)



Stade régional Matam



17h30 Hayoo Agnam (N2) / US Rail (N1)



Stade Lat Dior



18h30 Diambars (L1) / Casa Sports (L1)



Stade régional Kolda



19h00 ASUC (N1) / Jaraaf (L1)