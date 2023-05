Coupe du Sénégal : Dakar Sacré-Cœur conteste le verdict de la FSF et dépose une lettre de réclamation

Dakar Sacré-Cœur (DSC) a réagi suite au verdict de la Commission de Discipline de la Fédération Sénégalaise de Football (FSF) concernant le match des 16es de finale contre l'AS Pikine. La commission de discipline de la FSF a donné la victoire aux Pikinois (0-3) et infligé une amende de 300.000 FCFA à DSC. L’académie de football se dit surpris par la décision et demande à la Commission d'examiner lors de sa prochaine séance sa lettre de réclamation.



« C'est avec stupeur que nous avons appris la décision de la Commission de discipline de la FSF concernant le match des seizièmes de finale de Coupe du Sénégal nous opposant à l'AS Pikine, marqué par une multitude d'incidents de sécurité très graves », précise le club dans un communiqué.



L'AS Dakar Sacré-Cœur indique avoir envoyé un courrier et une clé USB contenant des éléments de preuve photos et vidéos, y compris provenant de médias sportifs sénégalais.

D’après l’académie de football, ce courrier a été déchargé par la Fédération Sénégalaise de Football à la date du vendredi 28 avril 2023. De ce fait, nous avons été surpris de la « décision de la Commission de Discipline, basée en particulier sur le fait que DSC n'aurait fait aucune réclamation pour fonder en droit son refus de continuer la partie ».



« Cette situation signifie qu'un courrier déposé à la Fédération Sénégalaise de Football n'a tout simplement pas été transmis à la Commission de Discipline. Dans un souci de transparence, nous joignons à ce communiqué la lettre déposée à la Fédération Sénégalaise de Football accompagnée du cachet de réception par le Bureau d'Ordre », peut-on lire dans le communiqué.



« Dans un pays champion d'Afrique, nous regrettons une telle situation. Nous allons poursuivre les démarches administratives nécessaires pour que nous soyons rétablis dans nos droits ».



Pour ces raisons, nous « demandons à la Commission d'examiner lors de sa prochaine séance la lettre de réclamation que nous avons déposée ainsi que les éléments de preuve figurant sur clé USB. L'AS Dakar Sacré-Cœur informe qu'elle n'acceptera pas cette dérive ni les diverses injustices qui en découlent », précise DSC dans le communiqué.