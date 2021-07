Coupe du Sénégal: Génération Foot-Diambars, attraction des 8èmes de finale

Le duel des "Académiciens", entre Génération Foot et Diambars de Saly, se présente comme l’une des affiches phares des huitièmes de finale de la Coupe nationale seniors dont le tirage au sort a eu lieu ce mardi.



Cette rencontre est d’autant plus attendue qu’elle peut rapprocher le vainqueur d’une qualification en Coupe de la Confédération africaine de football (CAF) à la fin de la saison.



Au Sénégal, le titre de champion est allé au Teungueth FC, assuré de représenter le Sénégal en Ligue des champions, l’autre ticket qualificatif en compétitions africaines passant par une victoire Coupe nationale.



Les deux clubs, respectivement 2-ème et 3-ème au classement de la Ligue 1, en plus de lutter pour finir dauphin de TFC, ont la possibilité, avec cette compétition, d’accrocher un titre à la fin de la saison.



Ils doivent toutefois faire avec les autres prétendants à la Coupe du Sénégal comme le Jaraaf, quart de finaliste de la Coupe de la CAF, encore en course pour ce trophée.



Voici les affiches des 8-èmes de finale seniors :

ETICS-US Gorée

Niary Tally-Demba Diop FC

Stade de Mbour-Guédiawaye FC

ASSUR/Gossas

AS Douanes-Ndiambour

Génération Foot-Diambars

CNEPS-AS Pikine

Sonacos-Casa Sports

Jaraaf-Port.



Les matchs sont prévus les samedi 24 et dimanche 25 juillet, indique la Fédération sénégalaise de football (FSF).