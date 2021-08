Coupe du Sénégal: Génération Foot déclare forfait, Diambars se qualifie en quarts de finale

Le choc des clubs de Ligue 1 devant opposer Génération Foot et Diambars, en 8ème de finale de la Coupe du Sénégal, n’aura pas lieu. Génération Foot ne va pas continuer la compétition.



L’Académie sise à Déni Biram Ndao, qui devait accueillir Diambars de Saly, ce samedi, au stade Djibril Diagne, s’est désistée pour des problèmes d’ordre sanitaire et technique. Avec ce désistement de Génération Foot, Diambars s’est qualifié automatiquement pour le tour suivant.

Les « Académiciens » de Diambars vont affronter le vainqueur NGB et Demba Diop FC, en quarts de finale.



Le duel CNEPS contre AS Pikine se présente comme l’une des affiches phares des huitièmes de finale de la Coupe nationale. Les Pikinois vont se déplacer au stade Maniang Soumaré pour défier les Thièssois, ce samedi à 16 heures. Le Jaraaf va défier RS Yoff (National 1).



En match de 16ème de finale en retard de la Coupe du Sénégal, disputé mercredi, au stade Ibrahima Boye, l’AS Douane a battu Ndiambour (2-0), pour une qualification en 8ème de finale et va rencontrer ASSUR, une équipe de National 1. Casa Sports a battu Sonacos par tirs au but (TAB 5-3).





Programme des 8èmes de finale :



Samedi 21 août



16h00 NiaryTally / DembaDiop FC

Génération Foot / Diambars annulé

16h00 CNEPS / AS Pikine

16h00 Jaraaf / RS Yoff



Dimanche 22 août



16h00 ETICS / US Gorée

16h00 Stade de Mbour / Guédiawaye FC



AS Douanes / ASSUR non programmé