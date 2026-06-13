Coupe du monde 2026 : premier entraînement des "Lions" du Sénégal à New Brunswick

Arrivés dans le New Jersey, les « Lions » du Sénégal ont effectué leur première séance d'entraînement à New Brunswick, sur leur camp de base pour la Coupe du monde 2026. La Fédération Sénégalaise de Football (FSF) a publié quelques clichés des hommes du sélectionneur Pape Thiaw, en pleine préparation.



Les « Lions » sont logés dans le groupe I, une poule qui s'annonce relevée puisqu'elle comprend la France, la Norvège et l'Irak.



Le Sénégal entame la compétition par un choc face à la France, le 16 juin, au stade de New York (19h00 GMT). Les protégés de Pape Thiaw affronteront ensuite la Norvège, le 23 juin, au stade MetLife du New Jersey (00h GMT). Ils boucleront la phase de poules face à l'Irak, le 26 juin, au stade de Toronto (19h00 GMT).



La Coupe du monde 2026 se déroule exceptionnellement sur trois pays : les États-Unis, le Mexique et le Canada, du 11 juin au 19 juillet.