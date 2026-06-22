Coupe du monde 2026: après avoir tenu l'Espagne en échec, le Cap-Vert récidive contre l'Uruguay

Après avoir créé la surprise en tenant tête à la Roja lors de son premier match de poule, le Cap-Vert s'est de nouveau illustré dimanche 21 juin en réalisant la même performance contre l'Uruguay lors de la deuxième journée du groupe H. Les Capverdiens ont réussi à décrocher un match nul 2 partout contre la Celeste, marquant au passage leurs premiers buts dans un Mondial.



Le Cap-Vert, qui avait surpris en obtenant le nul face à l'Espagne, a récidivé dimanche 21 juin à Miami et marqué ses premiers buts en Coupe du monde face à l'Uruguay (2-2) qui a encore réalisé une contre-performance. La 64e nation au classement Fifa, dont c'est la première participation à un Mondial, a ouvert le score par Kevin Pina (21e) et égalisé par Hélios Varela (61e) alors que Maxi Araujo (44e) et Agustin Canobbio (45e+6) avaient remis la Celeste sur les rails.

L'Uruguay, deuxième du groupe H à égalité avec son adversaire du jour, devra absolument éviter la défaite face à l'Espagne, favorite de la poule, pour espérer voir les 16es de finale. Un rêve de qualification que le Cap-Vert réalisera à coup sûr s'il remporte son dernier match de groupe, vendredi 26 juin, à Houston face à la faible Arabie saoudite.



Sous les yeux du président de la Fifa Gianni Infantino et de Luis Suarez, légende de la Celeste qui coule une retraite internationale heureuse avec Lionel Messi à l'Inter Miami, les Uruguayens ont emballé la rencontre dès l'entame, tentant d'étouffer les Capverdiens. Mais contre le cours du jeu, sur un coup franc lointain, la frappe lourde du milieu capverdien Kevin Pina est allée se loger dans le filet à droite du gardien uruguayen Fernando Muslera (21e).



Araujo, buteur et passeur

Sonnés, les joueurs de Marcelo Bielsa ont laissé des espaces à leurs adversaires, qui en ont profité. L'attaquant Gilson Benchimol a eu la balle du 2-0 après un raid mais il a raté son dernier contrôle (32e), puis Sidny Lopes Cabral, sur le côté droit, a adressé un long centre au second poteau que Muslera a dû dévier (38e).



Les Uruguayens ont resserré le jeu et Maxi Araujo, buteur lors du nul (1-1) contre les Saoudiens, a égalisé en reprenant d'une tête plongeante un ballon repoussé par le poteau du gardien capverdien Vozinha (44e). Agustin Canobbio a aggravé la marque en toute fin de première période en battant Vozinha de près sur une passe de la tête d'Araujo (45e+6). Mais sur une erreur du défenseur Mathias Olivera, Hélio Varela, tout juste entré en jeu, a chipé le ballon à Muslera et marqué dans le but vide (61e).



Piqué au vif, l'Uruguay a repris le contrôle face à des Capverdiens héroïques en défense. Vozinha a été sauvé par son poteau (68e) puis Brian Rodriguez (89e), Valverde (90e+2), Canobbio au bout d'un rush depuis le rond central (90e+3) ont eu la balle du KO. Mais c'est le Cap-Vert qui aurait pu assommer la rencontre si l'arbitre avait sifflé pénalty après que Nuno Da Costa ait été fauché dans la surface (90e+5).



Autre satisfaction pour Vozinha, le gardien vétéran (40 ans et 91 sélections) a vu sa mère assister à la rencontre. Elle a pu faire le voyage depuis le Cap-Vert grâce au soutien de la Fifa et la bonne volonté de l'administration américaine, qui lui avait au départ refusé son visa.