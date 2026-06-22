Mondial : l'Iran et la Belgique préservent leurs chances de qualification après un nul (0-0)

L'Iran et la Belgique se sont séparés sur un score nul et vierge (0-0) ce dimanche, lors de la deuxième journée du groupe G de la Coupe du monde. Les deux équipes, qui avaient toutes deux entamé leur compétition par un match nul, se quittent sur un résultat qui leur permet de conserver intactes leurs chances de qualification pour les seizièmes de finale à l'issue de cette rencontre très disputée.
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