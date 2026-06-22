Mondial 2026 : « Nous donnerons tout pour rendre fier le peuple », promet Mory Diaw avant Sénégal - Norvège

Les Lions du football « sont prêts » pour le match contre la Norvège et « ont envie de rendre fiers » le peuple sénégalais à l’issue de ce match comptant pour la deuxième journée de la Coupe du monde dans le groupe I, a déclaré Mory Diaw, doublure du portier titulaire sénégalais, Edouard Mendy. La rencontre est prévue dans la nuit de lundi à mardi, au MetLife Stadium du New Jersey, dans le nord-est des États-Unis.



« Nous connaissons tous l’importance de cette rencontre. Nous l’avons bien préparée et il nous reste encore une dernière séance pour régler les derniers détails. Nous arriverons prêts demain, avec l’envie de rendre fier tout le peuple sénégalais », a dit le portier du Havre (élite française) en conférence de presse d’avant-match, dimanche. Battus par l’équipe de France lors de la première journée, les Lions du Sénégal affrontent la Norvège, une sélection redoutable emmenée par son attaquant-vedette Erling Haaland, déjà auteur de deux buts dans cette compétition.



« Haaland est un grand attaquant, mais il ne joue pas seul. Il a besoin de ses coéquipiers. Nous préparons un match contre la Norvège, pas uniquement contre Haaland. Nous avons étudié leur manière de jouer et nous serons prêts à répondre présents », a expliqué Mory Diaw, installé aux côtés du sélectionneur national Pape Thiaw face aux journalistes.



Interrogé sur les dysfonctionnements évoqués au sein de la Tanière, le portier numéro 2 des Lions a répondu : « Nous sommes ici pour représenter notre pays. C’est notre mission. Toutes les histoires, les polémiques ou les problèmes extérieurs ne nous feront pas perdre de vue notre objectif commun », a poursuivi Mory Diaw, selon qui ”l’union sacrée” reste de mise au sein de l’équipe nationale.



« Que ce soit lors de la CAN ou pendant les qualifications pour la Coupe du monde, nous avons toujours été soudés. Ce n’est pas parce que certaines choses sortent dans les médias aujourd’hui que cela va changer. Nous sommes ensemble et nous le resterons », a insisté le gardien de but. Il assure enfin que « tout le groupe est prêt à se battre sur le terrain pour l’Afrique et pour le Sénégal ». ”Nous savons ce que représente ce match et nous donnerons tout pour obtenir un résultat positif”, a conclu Mory Diaw.