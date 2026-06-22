Mondial 2026 : Pape Thiaw revient sur la présence d’El Hadj Abdoulaye Seck « Thalès » et Cheikhou Kouyaté dans le staff des Lions

Le sélectionneur national, Pape Thiaw, a justifié dimanche l’arrivée au sein du staff des Lions de l’analyste vidéo El Hadj Abdoulaye Seck ”Thalès” dont il a loué les compétences. Cette annonce a été faite en conférence de presse d’avant-match, à la veille de la rencontre devant opposer le Sénégal à la Norvège au MetLife Stadium du New Jersey, un match comptant pour la deuxième journée de la Coupe du monde dans le groupe I.



« On a constaté que durant les pauses fraîcheur, nous avons besoin d’images. Abdoulaye Seck est très pertinent dans l’analyse vidéo pour épauler Fares qui est là depuis un bout de temps », a déclaré le technicien sénégalais pour expliquer cette intégration. Ancien de l’Institut Diambars, El Hadj Abdoulaye Seck a rejoint le staff des Lions après la défaite d’entrée du Sénégal face à la France. Il bénéficie d'une solide expérience pour avoir déjà exercé comme analyste vidéo pour les Comores, la Mauritanie et le Burkina Faso.



« Abdoulaye Seck est très compétent dans le domaine de l’analyse vidéo. Il vient renforcer le staff et épauler ceux qui sont déjà en place », a insisté Pape Thiaw lors de son échange avec les journalistes.



Au-delà du secteur de la vidéo, le sélectionneur national a de la même manière salué l’arrivée de l’ancien capitaine des Lions, Cheikhou Kouyaté, dans le staff de l’équipe nationale, jugeant son apport important pour la vie de la tanière. « Il connaît bien les différentes générations de joueurs et peut également jouer un rôle de lien entre l’encadrement et le groupe », a souligné Pape Thiaw.

