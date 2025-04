Coupe du monde de Beach soccer : la liste des 12 « Lions » dévoilée

Le sélectionneur de l’équipe nationale de Beach Soccer du Sénégal, Ngalla Sylla, a dévoilé la liste des 12 joueurs retenus pour la Coupe du monde, qui se tiendra du 1er au 11 mai 2025 aux Seychelles.



La sélection n’a pas connu beaucoup de changement. Le technicien sénégalais a reconduit l’ossature de l’équipe, misant sur l’expérience. Des cadres comme Al Seyni Ndiaye, Ninou Jean Diatta, Raoul Mendy et Seydina Mandione Laye figurent ainsi parmi les appelés.



Le Sénégal est logé dans la poule C en compagnie de l’Espagne, de Tahiti et du Chili.