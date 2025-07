Kolda : Un nouveau complexe sportif pour promouvoir la santé, le bien-être et la citoyenneté chez les jeunes

La ville de Kolda franchit une nouvelle étape dans la promotion du sport et du bien-être avec l'ouverture officielle d’un complexe sportif moderne, une initiative portée par Abdourahmane Doura Baldé. À cette occasion, l’adjoint au gouverneur, Bonaventure Kalamo, a invité la jeunesse koldoise à devenir des militants du développement du sport et de la promotion des valeurs citoyennes.



Lors de la cérémonie, qui a réuni autorités locales, jeunes sportifs et populations, Bonaventure Kalamo a rappelé que le sport constitue un levier essentiel pour l’épanouissement des populations, la cohésion sociale et la lutte contre les fléaux sociaux tels que la drogue et la violence.



Il a exhorté les jeunes à investir ces nouveaux espaces non seulement pour se divertir, mais aussi pour s'impliquer activement dans le développement harmonieux de leur communauté.



Au nom du promoteur, Ousmane Diao a précisé que cette infrastructure a été conçue pour offrir à la jeunesse koldoise des alternatives saines et éducatives. « Le complexe contribuera à éloigner les jeunes des pratiques déviantes et à renforcer leur esprit d’équipe et de responsabilité », a-t-il souligné.



Le nouveau complexe sportif comprend plusieurs espaces dédiés à la pratique du football, du basketball, du handball, de la natation, ainsi qu'une salle de gymnastique et de musculation. Des aires de jeux et de loisirs ont également été aménagées pour les enfants, faisant de ce site un espace complet et inclusif.



L’adjoint au gouverneur a insisté sur l’importance de rendre cette infrastructure accessible à toutes les catégories de la population : adultes, jeunes, femmes, enfants et personnes en situation de handicap. Il a recommandé la mise en place d’une politique tarifaire adaptée afin de ne pas exclure les personnes aux revenus modestes.



Ce complexe sportif représente une avancée significative pour Kolda, offrant un cadre propice à l'épanouissement physique et moral des citoyens et contribuant à la dynamique du développement local.