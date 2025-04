Coupe du monde des Clubs : le Sénégal bien représenté

En prélude de la Coupe du monde des clubs 2025, prévue du 14 juin au 13 juillet aux États-Unis, la FIFA a dévoilé lundi la liste officielle des arbitres retenus. Parmi eux, le Sénégalais Issa Sy, un des cinq arbitres africains sélectionnés pour cette compétition d’envergure mondiale.



Au total, 117 officiels issus de 41 fédérations nationales ont été désignés par la Commission des arbitres de la FIFA. 35 arbitres centraux, 58 arbitres assistants et 24 arbitres chargés de l’assistance vidéo. Le Sénégalais, Issa Sy, Dahane Beida de la Mauritanie, Mustapha Ghorbal de l’Algérie, Mutaz Ibrahimi de la Libye et Jean-Jacques Ndala de la RD Congo vont représenter le continent africain.



En plus de Issa Sy qui sera au sifflet, le Sénégal comptera également deux arbitres assistants dans ce rendez-vous mondial, dont Djibril Camara et Nouha Bangoura, sélectionnés pour officier aux côtés des meilleurs officiels de la planète.



32 clubs issus des six confédérations vont participer à cette compétition qui se jouera dans 12 stades répartis sur 11 villes américaines.