Liverpool : Salah rend hommage à Diogo Jota et à son frère

Mohamed Salah a réagi à la mort de Diogo Jota et de son frère en publiant un message très émouvant sur son compte Facebook.



Salah est "sans mots" après le décès de Diogo Jota



« Je suis vraiment sans mots. Jusqu’à hier, je n’aurais jamais imaginé qu’il puisse exister quelque chose qui me ferait redouter de retourner à Liverpool après la trêve. Les coéquipiers vont et viennent, mais pas de cette manière. Il va être extrêmement difficile d’accepter que Diogo ne sera plus là à notre retour », a-t-il écrit sur Facebook.



« Mes pensées vont à sa femme, ses enfants, et bien sûr ses parents qui ont subitement perdu leurs enfants. Les proches de Diogo et de son frère André ont besoin de tout le soutien qu'ils peuvent obtenir. Ils ne seront jamais oubliés », a conclu l’attaquant égyptien.