Coupe du monde féminine de Hand-ball : le Cameroun et l’Angola qualifiés

Le Cameroun et l’Angola ont décroché lundi leur qualification pour les huitièmes de finale du Mondial féminin de hand-ball. Le Sénégal pourrait les rejoindre ce mardi.



La 3e journée du Mondial de handball féminin a débuté ce lundi 4 décembre. Le Cameroun et l’Angola en ont profité pour se qualifier pour le prochain tour. Les « Lionnes » Indomptables sont venues à bout du Paraguay dans un match très serré (26-23).





Troisième avec un meilleur goal différence que les Paraguayennes (-33-38) au coup d’envoi, les Camerounaises avaient juste besoin d’un nul pour décrocher leur qualification. Elles font mieux en signant leur première victoire dans ce Mondiale.



L’Angola, de son côté, a fait match nul contre l’Islande (26-26). Avec ce nul, les Championnes d’Afrique valident leur ticket pour le prochain tour. Elles dépassent les Islandaises grâce à un meilleur goal différence (-7 contre -15). Les Angolaises terminent donc troisième du groupe D derrière la France et la Slovénie.