Cour d’appel de Dakar : le second round entre les députés du Pur et Amy Ndiaye ‘’Gniby’’ fixé le 17 avril

Les députés du Parti de l’unité et de rassemblement (Pur) qui ont été condamnés à 6 mois en première instance, vont à nouveau faire face au juge le 17 avril prochain, souligne le journal L'Observateur ce vendredi.



Selon la même source, la partie civile a reçu jeudi sa citation à comparaître à l’audience, devant la Cour d’appel de Dakar, statuant en matière correctionnelle. La requête a été remise à l’un de ses conseils, Me Baboucar Cissé.



Rappelons que Massata Samb et Mamadou Niang du Pur ont été condamnés en première instance à une lourde peine susmentionnée pour "coups et blessures volontaires" occasionnant une incapacité de travail(Itt) de 23 jours et "menaces de mort", accompagné d’une amende de 100.000 et 5.000.000 Fcfa de dommages et intérêts à la plaignante.



Insatisfaits de la décision, les prévenus avaient interjeté appel.