Cour des Comptes sur l'OFOR: Pourquoi l’eau est plus chère dans les zones rurales qu’en milieu urbain

De l’examen de la qualité du service fourni par le délégataire, il ressort des anomalies et dysfonctionnements liés à la qualité de l’eau, à la récurrence des interruptions du service de distribution et au défaut de réactivité dans la prise en charge des incidents et réclamations.



Le défaut d’analyse de la qualité de l’eau

Il est indiqué à l’article 15 du contrat d’affermage que la qualité de l’eau distribuée par le fermier doit être conforme aux recommandations de l’OMS et que sa qualité psycho chimique et bactériologique doit se situer respectivement à 95% et 98%, sous réserve de la qualité de l’aquifère captée. Ainsi, le fermier fait faire des analyses mensuelles par un laboratoire, la Cour n’a reçu communication ni des résultats des analyses effectuées par le fermier ni des rapports de contre-expertise élaborés pour le compte de l'OFOR, note le rapport



Des retards dans la prise en charge des incidents

Aux termes de l’article 16 du contrat de performance annexé au contrat d’affermage, SEOH s’est engagée à intervenir dans un délai maximal de vingt-quatre (24) heures en cas de rupture d’une conduite ou de fuites d’une canalisation de distribution ou d’un branchement. Le temps de réaction pour la prise en charge des incidents techniques (fuites, pannes, canaux cassés etc.) s’est globalement amélioré dans le NDP.



Il est, cependant, relevé par la Cour des Comptes, que des incidents ont été constatés sur le réseau sans que leur prise en charge ne soit effectuée dans les délais susvisés. Il en est ainsi, à titre illustratif, d’un tuyau non couvert sur la route de Palmarin à hauteur des « Sept Baobabs », exposé aux intempéries, et d’une vieille fuite à l’entrée de Ndiaganiao.

En outre, dans les localités de Ndangane campement et Djifer, les fuites d’eau abondantes et fréquentes, tardivement prises en charge, occasionnent une faiblesse du rendement du réseau et empêchent la fourniture de l’eau en continue, ce qui freine considérablement l’activité hôtelière.

Cette situation entraîne très souvent le recours aux puits non protégés et abandonnés, avec les éventuelles conséquences sur la santé des populations. Ces constats, faits en présence du Chef de la Division du Contrôle de l’Exploitation de facturation produites par le fermier, souligne le rapport en sa page 164.