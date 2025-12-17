Journée Nationale de la Diaspora : le Président Diomaye érige la diaspora en « partenaire stratégique » du développement

La 1ère édition de la Journée Nationale de la Diaspora (JND), s’est tenue ce mercredi 17 décembre 2025 au Centre International de Conférences Abdou Diouf (CICAD) de Diamniadio. Une occasion pour le chef de l’État, Bassirou Diomaye Faye de réaffirmé sa volonté de transformer la relation entre la nation et sa diaspora. « Loin d’être une simple source de transferts financiers, les expatriés sont désormais intégrés au cœur du nouveau référentiel Sénégal 2050, comme leviers de transformation économique et technologique », a -t-il souligné.



Saluant une diaspora « talentueuse et créative », le Président de la République a d'emblée clarifié sa vision. Pour lui, les Sénégalais de l'extérieur ne doivent plus être perçus uniquement sous le prisme des ressources financières qu’ils envoient au pays. « Nous voulons bâtir un partenariat inclusif, durable et mutuellement bénéfique », a déclaré le chef de l'État.



En plaçant le thème « Diaspora sénégalaise, levier de transformation du pays » au centre de l'agenda national, le président dit s'engager à valoriser l'apport intellectuel et technique de ces « cerveaux expatriés pour nourrir l’administration, les universités et les entreprises locales ».



Conscient des obstacles auxquels se heurtent les Sénégalais de l'extérieur, Diomaye Faye a instruit le gouvernement, sous la conduite du Premier ministre, Ousmane Sonko de répondre à des défis concrets et persistants notamment, « l’accès au logement qui est devenu un enjeu majeur ». Selon le Président cela fera l'objet de « dispositifs financiers innovants et sécurisés pour garantir des investissements fiables ».



A cela s’ajoute, la modernisation consulaire. Concernant cet aspect, il a annoncé une vaste réforme de l’État civil et de la délivrance des documents « passeports, cartes consulaires » pour simplifier les démarches et améliorer l’accueil des usagers.



La protection des citoyens a aussi été souligné par le Président Diomaye. Il a exprimé une préoccupation particulière pour les victimes de drames à l’étranger, exigeant un suivi plus « rigoureux » des cas de meurtres et de trafics d'êtres humains.