Cours en ligne : Cinq Amicales de l'Ucad rejettent la proposition du ministre Cheikh Omar Anne

Les étudiants à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) rejettent la proposition du ministre de l’Enseignement supérieur, de leur servir des cours en ligne. Ils réfutent cette position du ministre de tutelle. « Nous amicales des étudiants de l’université, nous avons fait des enquêtes auprès de nos camarades étudiants. Ils nous ont fait savoir que beaucoup d’entre eux habitent les zones les plus reculées du pays, et avaient des difficultés de connectivité et d’électricité. Pour certaines, ils n’avaient pas de Smartphone, ni d’ordinateur pour disposer des supports papiers. Les amicales ne doivent pas cocher cette situation d’inégalité », dénonce leur porte-parole.



Pour soutenir leurs camarades, cinq (5) facultés de l’Ucad s’unissent et proposent une solution. « Il faut préciser d’abord que lors de l’évacuation des étudiants, nous avions pris contact avec l’ensemble des étudiants et nous pensons qu’avec ces contacts, nous pouvons travailler avec les conseils communaux de la jeunesse, mais aussi nos représentants qui sont dans ces communes-là, en leur remettant des supports papiers qu’ils vont à leur tour distribuer à leurs camarades », dit-il.