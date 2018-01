Coutinho a décidé de ne plus jouer avec Liverpool... d'ici la finalisation de son transfert au Barça

#NoticiaSPORT | Coutinho no quiere volver a jugar con el Liverpool https://t.co/oY7P7Xj9Ju pic.twitter.com/kKcf1AWP4g — Diario SPORT (@sport) 2 janvier 2018

Selon le très réputé quotidien espagnol "Sport", Philippe Coutinho a décidé de ne plus jouer avec Liverpool d'ici la concrétisation de son transfert au FC Barcelone. L'international brésilien ne voudrait pas prendre le risque de voir son départ pour l'Espagne capoter à cause d'une blessure. Pour rappel, le FC Barcelone a fait une nouvelle offre à Liverpool pour s'attacher les services de son numéro 10 et l'équipementier américain Nike a même, par une bourde, annoncé la venue du joueur au FC Barcelone sur son site*Coutinho ne veut plus jouer avec Liverpool