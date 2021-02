Couvre-feu: plus de 470. 000 FCFA d'amendes forfaitaires récoltés en une nuit à Dakar

La police sénégalaise est en train de renflouer les caisses de l’Etat avec les amendes forfaitaires en cette période de couvre-feu instaurée en raison de la recrudescence du coronavirus. Durant la nuit du mardi au mercredi, les limiers de la banlieue de Dakar ont collecté 471.000 F CFA d’amendes forfaitaires, renseigne le journal L'AS.



Pour cette même occasion, les éléments du commissariat central de Guédiawaye et du département de Pikine ont interpellé 43 personnes pour violation du couvre-feu, 134 pour non respect du port obligatoire du masque, une pour détention et trafic de chancre indien (05 cornets). Les policiers ont également saisi 74 pièces, mis en fourrière 01 véhicule et immobilisé 15 motos.