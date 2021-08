Covid-19 : 14 décès supplémentaires et 54 patients en réanimation

La courbe de l’évolution de la pandémie du coronavirus au Sénégal est décroissante. Sur 2 808 échantillons contre 3 497 hier, 175 sont revenus positifs, contre 266 hier, soit un taux de positivité de 6,23%.



Les cas positifs sont répartis comme suit, 22 cas contacts contre 17 hier, aucun cas importé et 153 cas issus de la transmission communautaire contre 249 hier.



Dakar en totalise 93 tandis que les autres régions en sont à 60, ce matin.



Par ailleurs, 480 patients suivis ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris contre 54 cas graves pris en charge dans les services de réanimation. Ces derniers étaient au nombre de 57 hier.



Le nombre de décès ne fléchit pas. 14 décès supplémentaires ont été enregistrés lors des dernières 24 heures contre 13 hier.



A ce jour, 70 854 cas ont été déclarés guéris, au Sénégal, dont 54 357guéris, 1 614 décédés et donc 14 882 patients encore sous traitement.



Dimanche, 15 août, 4300 personnes ont été vaccinées, portant le nombre total à 11 097 720 .