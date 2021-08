Covid-19 : 16 décès supplémentaires et plus de 60 cas graves

La maladie du coronavirus continue à faire des ravages au Sénégal. Ce vendredi, 13 août, 16 décès ont été annoncés contre 9 hier (jeudi) par le ministère de la Santé et de l'Action sociale.



Le directeur de la prévention, Dr Mamadou Ndiaye, qui a lu le bulletin épidémiologique du jour, informe que sur 3581 tests effectués, 549 cas sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 15,33%.



Les cas positifs sont répartis comme suit, 67 cas contacts suivis, aucun cas importé et 482 cas issus de la transmission communautaire



Ils sont répartis comme suite, 332 cas ont été recensés dans la région de Dakar. L’intérieur du pays dénombre 150 cas.



Sur cette situation, 546 patients suivis déclarés guéris ont été enregistrés ce jour contre et 63 cas graves pris en charge dans les services de réanimation.



A ce jour 70 125 cas ont été déclarés positifs dont 53 044 guéris 1 570 décès 15 510 sous traitement.



Depuis le début de la campagne de vaccination, 1 091 990 personnes ont été vaccinées sur l’étendue du territoire nationale.