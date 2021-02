Covid-19: 404 nouvelles contaminations rapportées ce lundi, un record journalier depuis le début de la pandémie

Le Sénégal a enregistré son bilan le plus élevé en termes de nouvelles contaminations liées à la Covid-19 en une journée, avec 404 nouveaux cas, ont annoncé, ce lundi 1er février 2021, les autorités sanitaires. Le dernier chiffre record (342 cas) était enregistré le 16 janvier dernier.



D'après le Dr Ousmane Gueye du Service national de l’Education et de l’Information pour la Santé (Sneips), les résultats des examens virologiques montrent que sur les 2411 tests réalisés, 404 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 16,76 %. Les cas positifs sont répartis comme suit : 126 cas contacts suivis par les services sanitaires; aucun cas importé enregistré dans les différentes portes d'entrée du pays et 278 cas issus de la transmission communautaire répartis comme suit :



Thiès (29), Saint Louis (25), Mbour (20), Lauga (15), Dakar Plateau (9). Touba (9). Yoff (8) Kaolack (7). Diofior (6), Diourbel (6), Keur-Massar (6), Point-E (6), Rufisque (6), Tivaouane (6), Coki (5), Kaffrine (5). Maristes (5). Parcelles-Assainies (5), Petit-Mbao (5), Pikine (5). Popenguine (5), Zac-Mbao (5). Cite Douanes (4) Darou-Mousty (3), Diamniadio (3). Khombole (3), Sokone (3), Thiaroye (3), Cité-Aliou-Sow (2). Fann (2), Fass-Delorme (2). Fatick (2), Grand-Mbao (2), Guinguinéo (2), HLM (2), HLM-Las Palmas (2) Joal (2), Mboro (2). Niary-Tally (2). Nard-Foire (2). Ouagou-Niayes (2). Ouest-PFoire (2). Velingara (2). Almadies (1). Bambilor (1). Cambèrene (1), Castors (1), Cite-Fadia (1). Cite-Impot-et Domaines (1) Colobane (1), Diamaguene (1), Grand-Yoff (1). Guediawaye (2). HLM-Grand Medine (1). Keur-Mbaye-Fall (1). Kidira (1). Liberte-1 (1) Liberte-6 (1). Linguére (1). Mamelles (1) Mermos (1), Ngor (1) Nioro (1), Ouakam (1), Patte-d'oie (1), Pout (1), Sacre Caur 3 (1), Sakal (1), Sebikutane (1), Sicap-Baobabs (1), Sud-Foire (1). Sicap-Mhao (1) Tamba (1) et Zone-de-Captage (1).



175 patients suivis ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 54 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. 10 décès ont été enregistrés ce dimanche 31 janvier 2021. L'état de santé des autres patients hospitalisés est stable.



A ce jour, 26. 927 cas ont été déclarés positifs dont 22. 145 guéris, 638 décédés, et donc 4.143 sous traitement.