Covid-19 : 417 séances d’hémodialyses réalisées dont 21 décès enregistrés (spécialiste)

« Le risque d’être contaminé par le Sars-Cov2 est plus élevé chez les insuffisances rénaux chroniques comparativement à la population générale ». C’est ce qu’a déclaré Pr Fary Ka qui a expliqué le pourquoi. Selon lui, « ce risque augmente avec la sévérité de la maladie surtout chez les patients hémodialysés chroniques » parce qu’ils « présentent des comorbidités telles que l’hypertension artérielle, le diabète, les pathologies cardiovasculaire, entre autres ».



Encore que, ces malades ont « une baisse de l’immunité qui est très importante », a-t-il ajouté. Soulignant que « ce risque est amplifié par le traitement prescrit chez ces malades qui est souvent un traitement immunosuppresseur ». Par conséquent, a-t-il estimé, « Ils ont un double risque de baisse de l’immunité. D’abord par l’insuffisance rénale en elle-même qui est facteur de baisse de l’immunité et les médicaments pour traiter la maladie ».



Le coronavirus a une lourde mortalité chez les patients vulnérables en particulier les malades porteurs d’insuffisances rénales chroniques, a relevé le spécialiste.



« La Covid-19 chez ces types de patients est responsable des formes graves. La particularité de la Covid-19 chez les patients porteurs de la maladie d’insuffisance chronique de manière générale et chez les hémodialysés de manière particulière, c’est de faire des formes graves et surtout une lourde mortalité hospitalière », a-t-il expliqué.



Il a annoncé 21 décès sur les 417 séances d'hémodialyses réalisées jusqu'à la date du 14 août.



« 12% des 109 patients hémodialysés chronique entre Dakar, Ziguinchor et Thiès qui ont eu des tests Pcr, avaient développé la Covid-19 »



Durant la première vague de la Covid-19, 12% des 109 qui ont eu des tests Pcr avaient la maladie. « Pendant la première vague, 345 patients hémodialysés chronique entre Dakar, Ziguinchor et Thiès dont 109 ont eu des tests Pcr et parmi ces 109, 12% avaient développé la Covid-19 », a révélé Pr Ka.



Le chef du service Néphrologie de l'hôpital Aristide le Dantec de constater que « La Covid-19 grave peut induire à une insuffisance rénale aiguë chez des patients qui n’avaient aucune atteinte rénale au préalable ».