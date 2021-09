Covid-19 : 5 décès supplémentaires, 70 nouvelles contaminations et 32 patients en réa

Ce vendredi, les nouvelles contaminations ont connu une petite hausse. D’après le bulletin épidémiologique lu par le directeur de la Prévention, Dr Mamadou Ndiaye, le Sénégal a enregistré ce vendredi, 70 cas positifs contre 57 hier, jeudi, sur un échantillon de 2446, soit un taux de positivité de 2,86% contre 2,62% hier.



Les cas positifs sont répartis entre 5 cas contacts, aucun cas importé enregistré et 65 cas issus de la transmission communautaire.



La région de Dakar en totalise 31, tant disque les autres régions du pays en compte 34, ce matin.



Par ailleurs, 322 patients suivis ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 32 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation contre 35 hier. Par contre 5 décès supplémentaires ont été enregistrés dans les dernières 24 heures.



À ce jour, 73 047 cas ont été déclarés positifs, au Sénégal, dont 63 092 guéris, 1785 décédés et donc 81169 patients encore sous traitement.



S’agissant de la campagne de vaccination anti Covid-19, les services d’Abdoulaye Diouf Sarr informent, par ailleurs, que depuis février dernier, 1. 172.731 personnes ont reçu leurs doses.