Covid-19 : 7 décès supplémentaires, 187 nouvelles contaminations et une baisse du nombre des patients en réa

La tendance baissière se précise malgré une petite hausse des cas de décès. Après les 5 décès enregistrés hier, jeudi, le nombre est passé à 7 ce vendredi 20 août. Par contre les cas grave ont connu une baisse. De 55 hier, le Sénégal a enregistré 49 cas grave suivis dans les services de réanimation.



D’après le bulletin épidémiologique de ce jour lu par le directeur de la prévention, Dr Mamadou Ndiaye, le pays a dénombré 187 nouveaux cas, sur un échantillon de 2 972 , soit un taux de positivité de 6,29%.



Dans les détails, il s’agit de de 19 contacts suivis, aucun cas importé et 168 issus de la transmission communautaire.



Dakar totalise 68, ce matin, contre 100 pour les autres régions.



Toujours dans le bulletin du jour, il est a relevé que 587 patients ont été déclarés guéris. 49 cas graves pris en charge dans les services de réanimation.



A ce jour, 71 628 cas ont été déclarés positifs, au Sénégal, dont 56 331 guéris, 1648 décédés et donc 13 648 patients encore sous traitement.



Le ministère de la Santé et de l’Action sociale informe, par ailleurs, que depuis le démarrage de la campagne de vaccination anti Covid-19, 1 131 827 personnes ont été vaccinées sur l’étendue du territoire national.