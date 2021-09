Covid-19 : 9 décès supplémentaires et 115 nouvelles contaminations

Plus de tests réalisés, plus de cas décomptés ! Tel a été le cas ce mercredi 1er septembre 2021. Dans le bulletin épidémiologique lu par le directeur de la prévention, il est fait état de 3032 tests réalisés contre 1443 hier, mardi. Par conséquent, 115 sont revenus positifs contre 52 hier, soit un taux de positivité de 3,80%.



Dr Mamadou Ndiaye a précisé que ces nouvelles infections sont réparties entre 19 cas contacts contre 9 hier, aucun cas importé enregistré et 96 cas issus de la transmission communautaire contre 43 hier.



La région de Dakar en totalise 39, tant disque les autres régions du pays en compte 57 ce matin.



400 patients suivis ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 35 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. Neuf (9) décès supplémentaires, soit 4 de plus qu’hier, ont été recensés ces dernières 24 heures.



À ce jour, 72 920 cas ont été déclarés positifs, au Sénégal, dont 62 414 guéris, 1774 décédés et donc 8731 patients encore sous traitement.



Depuis le début de la campagne de vaccination, 1.169.276 personnes ont été vaccinées sur l'étendue du territoire national.