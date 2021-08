Covid-19 : 9 décès supplémentaires et 45 patients en réanimation

Le ministère de la Santé et de l’Action sociale a fait le point de la situation de la pandémie du coronavirus de ce mercredi 25 août. D’après le directeur de la prévention, Dr Mamadou Ndiaye, qui a lu le bulletin épidémiologique, sur 3169 tests réalisés contre 1683 hier (mardi) 129 sont revenus positifs, contre 71 hier, soit un taux de positivité de 4,07 % contre 4,22%.



Il s’agit de 15 cas contacts suivis, contre 10 hier, aucun cas importé enregistré, et 114 cas issus de la transmission communautaire, contre 61 hier.



La région de Dakar en totalise 52, tandis que les autres régions en sont à 62, ce matin.



639 patients suivis contrôlés négatifs ont été déclarés guéris. Par contre, les cas graves ne baissent toujours pas: ils sont 45 patients pris en charge en réanimation comme dans le décompte d’hier. Neuf (9) décès ont été enregistrés dans les dernières 24 heures.



A ce jour, 72 215 cas ont été déclarés positifs, au Sénégal, dont 58 063 guéris, 1706 décédés et donc 11 445 patients encore sous traitement.



Depuis le début de la campagne de vaccination, en février dernier, 1.1151.063 personnes ont été vaccinées sur l’étendue du territoire national.