Covid-19 : 9 décès supplémentaires et plus de 600 nouvelles contaminations

Le Sénégal a déploré 9 victimes supplémentaires liées à la Covid-19. Concernant les nouvelles contaminations, le chiffre du jour est 656 cas positifs, sur 3218 échantillons, soit un taux de positivité de 20,01%.



Dans les détails, il s’agit de 71 contacts suivis contre 77 hier, aucun cas importé et 585 issus de la transmission communautaire contre 495 hier. Dakar comptabilise 385 cas tandis que les autres régions comptent 200, d’après le bulletin épidémiologique de ce jeudi, 12 août.



484 patients suivis ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris contre 63 cas graves pris en charge en réanimation. Et 9 décès ont été enregistrés dans les dernières 24 heures.



A ce jour, 69 576 cas ont été déclarés positifs, au Sénégal, dont 52 498 guéris, 1 554 décédés et donc 15 523 encore sous traitement.



Depuis le démarrage de la campagne de vaccination anti Covid-19, au Sénégal, seules 1 080 509 personnes ont reçu leurs doses.