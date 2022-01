Covid-19 : « Il est probable que de nouveaux variants vont apparaître » (Oms)

« Il est probable que de nouveaux variants vont apparaître ». L'avertissement est clair. Le 18 janvier, Tedros Adhanom Ghebreyesus, le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé a appelé à rester patient sur une éventuelle fin de pandémie de Covid-19.



« Cette pandémie est loin d'être terminée et compte tenu de l'incroyable croissance d'Omicron dans le monde », a-t-il déclaré depuis Genève. Le patron de l'organisation mondiale s'est également inquiété d'un trop faible taux de vaccination dans de nombreux pays, particulièrement ceux en développement.



« Ne vous méprenez pas, Omicron provoque des hospitalisations et des décès, et même les cas les moins graves submergent les établissements de santé », a-t-il mis en garde, face aux journalistes. En effet, de multiples études ont mis en avant une moindre dangerosité de ce dernier variant du Covid-19 depuis quelques semaines.



Selon ces dernières, le variant Omicron serait certes plus contagieux, mais aurait moins tendance à générer des formes graves chez les patients touchés contrairement à son prédécesseur, Delta.



Face à ceux qui évoquent un "début de la fin" de la pandémie, le patron de l'OMS rappelle la situation actuelle dans le monde, confronté à une forte reprise épidémique. "Dans certains pays, les cas de Covid semblent avoir atteint un pic, ce qui laisse espérer que le pire de cette dernière vague est passé, mais aucun pays n'est encore sorti d'affaire".