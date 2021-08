Covid-19 Sénégal: 111 sages-femmes testées positives depuis le début de la pandémie

Cent-onze (111) sages-femmes ont été testées positives au coronavirus depuis le début à la pandémie au Sénégal, en 2020. La révélation a été faite par la présidente de l’Association nationale des sages-femmes du Sénégal Bigué Ba Mbodji qui précise que ces chiffres ne reflètent pas exactement la réalité.



« L’évaluation que nous avons faite, c’était juste avant le début de la 3e vague, nous en étions en 111 sages-femmes qui avaient accepté de participer à l’étude et de nous dire qu’elles étaient infectées à la Covid-19 et 129 autres qui étaient des cas contacts ».



Selon Mme Mbodj, «ces chiffres sont la partie visible de l’Iceberg, ça cache les réalités du terrain parce qu’avec la stigmatisation, beaucoup de sages-femmes avaient peur d’être déclarées Coviid-19 pour ne pas être victime de stigmatisation».



Avec le variant Delta qui touche de plus en plus les femmes enceintes, ce nombre doit certainement augmenter, si l’on en croit à Dr Ba. «Tous les jours, je reçois des appels de sages-femmes qui me disent qu’elles viennent d’être testées positives», a-t-elle souligné.



La présidente de l’Association nationale des sages-femmes du Sénégal Bigué Ba Mbodji déplore cependant le problème de la prise en charge du personnel médical.



«Dans beaucoup de structures, il y a tellement de personnels infectés qu’il se posent le problème d’insuffisance de personnels dans la prise en charge. Ce qui augmente la charge de travail et de Burn-out (épuisement professionnel) qui risquent d’arriver parce qu’on entre dans la période de l’hivernage où on a beaucoup d’accouchement et beaucoup de pathologies», a-t-elle averti sur la Rfm.