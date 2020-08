Covid-19 Sénégal - Plus de 1500 décès et 67 417 cas en fin décembre, selon un mathématicien

Avec cette propagation fulgurante de la maladie, on ne voit plus le bout du tunnel. tout est sombre et on ne voit plus la ligne du vélo pour la suivre. Ça roule en zigzag ! on risque même de tomber à tout moment. eh oui ! toutes les stratégies prises au début ne l’étaient que pour une période bien définie. Le Sénégal a semblé jouer dans la « minimisation » pour n’avoir jamais opté pour la mise en place de stratégies à long terme. toutes les cartes ont été lancées au premier jet. Le résultat est là, on est complètement lessivé alors que la bataille n’a pas encore commencé. C’est ce que semble dire le chef du service des maladies infectieuses et tropicales du centre hospitalier universitaire (CHU) de Fann. Pr Moussa Seydi, dans l’émission « objection » animée par le journaliste Baye Omar Guèye sur Sud Fm, a d’une manière courageuse soutenu qu’ « au début, toutes les mesures ont été édictées sur la base d’une épidémie qui allait partir au bout de deux à trois mois ».



Malheureusement, le virus a rusé pour élire domicile dans un pays où l’on pensait le circonscrire le plus tôt possible. Le Sénégal est en plein dedans avec une explosion de cas, notamment de cas issus de la transmission communautaire, et un nombre important de décès. une situation qui ne surprend guère le professeur Seydi qui n’a jamais cessé d’alerter par rapport à la gravité de ces cas communautaires. d’ailleurs pour mesurer la gravité des choses, il « nous » renvoie aux mathématiciens qui, dit-il, peuvent faire des calculs pour prédire comment l’épidémie va évoluer. « Le témoin », qui fait toujours dans la « projection », s’est intéressé à la question depuis fin juin dès qu’on a commencé à enregistrer un nombre important de cas communautaires, de cas graves et de décès. D’où ce travail, entamé le 06 juillet dernier, sur cette évolution inquiétante de la maladie au Sénégal avec des projections sur deux à trois mois qui va servir de modèle pour suivre l’efficacité — ou la non efficacité — de la riposte des autorités sanitaires.



Avec le mathématicien Dr Modou Ngom du cadre unitaire des syndicats du moyen et secondaire du Sénégal (Cusems), on a fait une analyse un peu catastrophiste de l’évolution de la maladie notamment du cycle mortel. Les estimations de ce membre du directoire national du Cusems font peur ! Elles font apparaître qu’en fin décembre prochain, le Sénégal peut se retrouver avec 67 417 cas dont 20 916 patients hospitalisés et, hélas, 1585 décès !

N. Ngom, poursuivant son raisonnement, parle de 15 811 cas positifs dans quelques jours, c’est-à-dire fin août, 22 720 cas en fin septembre et 32 648 cas en fin novembre. Dans le prochain trimestre donc, l’épidémie continuera sa propagation en affectant un nombre important de personnes. Si la tendance se poursuit, le camarade d’Abdoulaye Ndoye pense que le Sénégal finira l’année 2020 avec un nombre important de décès qui dépassera la barre des 1500 morts. Naturellement, les hôpitaux seront débordés, car ne pouvant pas contenir les 20 916 malades qui seront alors sous traitement. Il y aura 4095 patients hospitalisés et 370 décès en fin août et 7048 patients covid à l’hôpital et 534 décès en septembre.



Des chiffres qui vont connaitre une hausse pour atteindre 10 129 patients pris en charge par les services du ministère de la Santé et 767 décès le mois suivant et qui vont doubler en fin d’année avec 20 916 malades hospitalisés et 1585 décès. Notre scientifique n’y est pas allé avec le dos de la cuillère. Les données n’augurent pas de perspectives rassurantes car, dit-il, avec les mêmes évolutions, nous risquons d’avoir 4 Sénégalais sur 1000 atteints de coronavirus, 1 mort sur 10 000 et 2 sénégalais sur 1000 seront sur les lits des hôpitaux. Par rapport à cette évolution future, il estime que le taux de positivité peut passer de 1 % par jour à 7, 70 % par semaine, celui des décès sera de 1,7 % par jour et 8,46% par semaine au moment où les malades hospitalisés pourraient baisser du fait de la saturation des établissements de santé avec un taux journalier de 0,8 % hospitalisé contre 5,6 %, en fin de semaine.



Ces chiffres signifient que, pour les jours et les semaines à venir, nous aurons des évolutions journalières et hebdomadaires importantes pour l’ensemble des caractères estimés à savoir les patients positifs, ceux hospitalisés et les décédés. selon notre spécialiste, pour arrêter cette évolution, « il faut nécessairement agir sur l’explosion des valeurs des variances. Qui doivent être minimales afin de permettre une baisse drastique des cas testés positifs, voire une disparition de la maladie au Sénégal. L’argument scientifique que nous opposons se trouve au niveau de ces variances respectives. Nous constatons des valeurs de variances qui sont très élevées : 104 256 personnes testées positives dont 1508 décès. Pour minimiser ces variances, les autorités doivent impérativement arrêter la chaîne de propagation du virus ».



« Tout le problème se situe à ce niveau car c’est à partir des positifs que nous avons le nombre de personnes sous traitement, de malades guéris et de personnes décédées. La propagation de l’épidémie durant les 18 premières semaines est marquée par une évolution galopante de toutes les variances considérées avec un taux d’évolution des cas positifs de 43,7 %, de personnes sous traitement qui est de 42,43 % et des décès qui a flambé jusqu’à 62,41 %. La maladie gagne du terrain avec donc des personnes de plus en plus infectées, un taux de décès très élevé, des guérisons nombreuses mais qui, comme l’affirme l’enseignant scientifique, ne permettent pas de vider les lits d’hospitalisation », dixit M. Ngom qui est d’avis que la guerre doit être menée dans le but freiner les cas de contamination.