Covid-19 : Serigne Babacar Sy Mansour appelle les Sénégalais à aller se faire vacciner

Le khalife général des tidianes, Serigne Babacar Sy, s’est exprimé sur les questions d’actualité mercredi soir, à l’occasion de la Tamkharit ou Achoura, une fête qui marque le début du nouvel an musulman. Dans son discours, il a invité les Sénégalais à aller se faire vacciner comme il l’a déjà fait, pour lutter contre la Covid-19.



« J’invite tout le monde à aller se vacciner et arrêter la polémique », a-t-il lancé. Soulignant que cette pandémie est « une punition divine ». Donc, a poursuivi le Khalife général des Tidianes, « il faut suivre les recommandations des médecins et laisser le reste entre les mains de Dieu ».