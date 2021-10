Covid-19: Vaccination obligatoire pour les passagers non Américains à destination des USA à compter du 8 novembre

Les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ont annoncé une nouvelle ordonnance pour tous les passagers par voies aériennes se rendant aux États-Unis. À compter du 8 novembre 2021, tous les voyageurs par voies aériennes non immigrants, et qui ne sont pas citoyens américains, à destination des États-Unis, devront être complètement vaccinés et fournir une preuve de leur statut vaccinal, et un test COVID-19 négatif de trois jours plus tard avant de monter à bord d'un avion à destination des États-Unis.



Selon un communiqué transmis à PressAfrik, les exceptions à cette exigence vaccinale seront exclusivement limitées aux enfants de moins de 18 ans, aux personnes médicalement incapables de recevoir le vaccin et aux voyageurs en situation d'urgence qui n'ont pas accès à un vaccin en temps voulu.



Les exemptions humanitaires à cette ordonnance seront accordées sur une base extrêmement limitée.

Les citoyens américains et les résidents permanents légaux (LPR) qui sont admissibles à voyager mais ne sont pas complètement vaccinés devront fournir la preuve d'un test COVID-19 négatif d’un (1) jour avant le départ de leur vol. Les citoyens américains et les résidents permanents légaux (LPR) qui sont complètement vaccinés devront présenter aux compagnies aériennes la preuve de leur vaccination et un test COVID-19 négatif de trois (3) jours avant leur vol.



Les CDC recommandent de ne pas voyager à l'étranger tant que vous n'êtes pas complètement vacciné. Les voyages internationaux présentent des risques supplémentaires, et même les voyageurs entièrement vaccinés peuvent être exposés à un risque accru de contracter et éventuellement de propager certaines variantes de la COVID-19. « Retardez votre voyage et restez chez vous pour vous protéger et protéger les autres contre la COVID-19. Si vous voyagez, suivez toutes les recommandations des CDC avant, pendant et après le voyage », conseillent les CDC.