Covid-19 : à Saint-Louis, les autorités sanitaires sont préoccupées par les entrées clandestines

Les autorités en charge de la lutte contre le coronavirus à Saint-Louis, au nord du Sénégal demeurent sur le qui-vive en raison de nombreux voyageurs entrant encore sur le territoire régional par des passages clandestins, a indiqué jeudi un responsable de la région médicale.



« Les autorités sanitaires sont toujours en alerte et n’ont pas encore le répit à cause des nombreux voyageurs clandestins entrant dans la région par les points frontaliers, dont une trentaine dans le seul district sanitaire de Saint-Louis », a notamment souligné Abdourahmane Traoré, chef du Bureau régional de l’éducation et de l’information pour la santé de la région médicale.



Dans un entretien exclusif avec l’APS, il a précisé que ces voyageurs, une fois dénoncés par les populations, font l’objet d’une recherche et d’un suivi du personnel médical.



Quatre parmi ces voyageurs clandestins sont placés en confinement dans un hôtel pour un suivi minutieux, a fait savoir Traoré.



Il a par ailleurs assuré que le service d’hygiène procède régulièrement à la désinfection des lieux recevant du public tout en continuant son accompagnement pour l’application des mesures de décontamination sur les sites de confinement.



M. Traoré signale par ailleurs que la région de Saint-Louis n’a pas enregistré de cas depuis maintenant plus de deux semaines, précisant toutefois « qu’il restait encore au centre de traitement deux (02) patients qui seront libérés sous peu ».