Covid-19 au Sénégal: Omar Waly Zoumaro propose de fermer les écoles pendant 3 semaines

Des vacances de trois (3) semaines afin de régler une bonne fois le protocole sanitaire dans les écoles. C’est ce qu’Omar Waly Zoumaro propose. Pour l’ex-secrétaire général du Syndicat des enseignants libres du Sénégal (Sels/Originel), c’est la seule voie de salut pour sauver la communauté éducative.



« Nous voulons attirer l’attention des autorités, plus principalement le président de la République sur la nécessité de tendre les nouvelles mesures, à la fermeture des établissements scolaires et universitaires. Il ne faudrait pas qu’on perde de vue qu’au Sénégal, nous avons des millions d’élèves et des dizaines de milliers d’enseignants. Et chaque jour cohabite dans des établissements qui à la limite ne respecte même pas les normes internationales », soutient Omar Waly Zoumaro.



Mieux, l’ex-secrétaire général du Syndicat des enseignants libres du Sénégal (Sels/Originel) propose de procéder à la fermeture des écoles et des universités pour trois semaines. « Quand vous regroupez des centaines d’élèves dans une classe, vous ne parvenez pas à donner à tout un chacun, un masque. Et même ceux qui ont les masques ont des difficultés à les porter pendant plusieurs heures. Vous avez des difficultés à mettre partout des gels antiseptiques. Donc aujourd’hui, il est nécessaire de procéder à la fermeture des écoles et des universités pour au moins 3 semaines. Le temps de permettre d’endiguer la propagation du virus, mais également par rapport aux mesures d’accompagnement », dit-il au micro de Walf radio.