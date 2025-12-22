Parrain du centenaire de la commune de Khombole : Ousmane Sonko donne 15 millions FCfa au comité de pilotage

Le Premier ministre, Ousmane Sonko, a reçu en audience le Comité de pilotage (COPIL) du centenaire de Khombol, venu solliciter son parrainage. Selon le journal Les Échos, le chef du gouvernement a accepté la proposition et remis, à cette occasion, une enveloppe de 15 millions de francs CFA aux membres du comité.



Pour justifier son attachement à cette cité historique, le Premier ministre a déclaré, lors de l’audience, être lui-même « Khombolois ».



Pour rappel, les nouvelles autorités du pays avaient pourtant, dès leur installation, envoyé un message clair marquant « la fin de l’ère des parrainages ostentatoires et des appuis financiers accordés à tout-va. »

