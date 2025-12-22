Escroqueries amoureuses : un étudiant usurpe l’identité d’une célèbre tiktokeuse et soutire plus de 3 millions de FCFA à un émigré

Amadou Diallo, étudiant âgé de 24 ans, a été arrêté puis déféré au parquet par la Division des services de la cybersécurité (DSC), le 19 décembre 2025. Il est poursuivi pour « collecte illicite et publication de données personnelles, usurpation d’identité et escroquerie ».



Le mis en cause utilisait des photos et des vidéos de la tiktokeuse Mame Seynabou Ndiaye Mbengue, connue sous le pseudonyme « Mamysta la tigresse », publiées sur les réseaux sociaux, pour soutirer de l’argent à ses abonnés. Alertée par K. Niang, un émigré vivant en Italie, la créatrice de contenus a déposé une plainte auprès de la DSC.



Selon les informations du journal Libération, le prévenu, qui agissait à travers un compte ouvert au nom d’Aminata Joop, avait fait croire à K. Niang qu’ils entretenaient une relation amoureuse. Dans l’espoir de retrouvailles avec « Mamysta la tigresse », ce dernier s’était rendu au Maroc et avait transféré une somme de trois millions de francs CFA via l’application Wave à Amadou Diallo. C’est après avoir compris qu’il était victime d’une arnaque que K. Niang a pris contact avec la véritable tiktokeuse.



Les enquêteurs sont remontés jusqu’à Amadou Diallo en traçant le numéro de téléphone ayant réceptionné les fonds. Entendu par les services de cybersécurité, il a reconnu les faits. Toutefois, un montant de plus de quatre millions de francs CFA a été retracé sur son compte Wave, laissant présumer l’existence d’autres victimes. L’enquête se poursuit.

