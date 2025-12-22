Thiès : interpellé pour défaut de casque, un "jakartaman" insulte le chef de poste de police

Adama Guèye (24 ans), conducteur de moto Jakarta, domicilié à la Zac Nord de Nguinth (Thiès/ située à 70 km à l'est de Dakar), a été interpellé par le commissariat de Thiès, ce 19 décembre 2025, pour « rébellion, outrage à agent dans l'exercice de ses fonctions et collecte illicite de données à caractère personnel ».



D’après les informations rapportées par le journal Libération, les policiers avaient mis en place un point de contrôle routier au rond-point de la station Apide Diakhao (Thiès). Au cours de cette opération, Adama Guèye a été intercepté pour défaut de port de casque par l'agent de police B.S. Le mis en cause s'est opposé à ce que le policier lui donne une amende, soutenant que son casque se trouvait dans le porte-bagages de sa moto au moment du contrôle.



Conduit au commissariat, Adama Guèye s'est mis à insulter le chef de poste qu'il a également filmé à son insu à l'aide de son téléphone portable. Malgré l'intervention du commandant du corps urbain, qui a tenté de l'apaiser, le prévenu a persisté dans ses propos outrageants à l'encontre du chef de poste.