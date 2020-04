Covid-19 au Sénégal: Vers une libération massive des prisonniers à l'exception...

Les familles et proches des détenus peuvent sauter de joie et rendre grâce au coronavirus. N’eut été cette horrible et mortelle maladie qui aurait pensé à la libération massive des prisonniers du Sénégal?



Selon le journal "Les Echos", il semble que la proposition de Me Ciré Clédor Ly est en voix d’être réalisée. Une réunion du Conseil national de sécurité a eu lieu, mardi, au palais allant dans le sens d’une libération massive des prisonniers. Mais attention, les détenus pour viols, pédophile entre autres grands crimes ne sont pas concernés pas la mesure, souligne la même source.



A dire que la promiscuité, les conditions d'hygiène qui en font une véritable cocotte-minute dans les lieux de détentions ne riment pas avec coronavirus.