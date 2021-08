Covid-19 : baisse des cas de décès (11), 148 nouvelles contaminations et 57 patients en Réa

Le ministère de la Santé et de l’Action sociale a fait, ce mardi 17 août 2021, le point de la situation de la pandémie et les résultats des examens virologiques de ces dernières 24 heures ont montré une légère baisse des cas de décès. De 14 hier (lundi), il est passé à 11 ce matin. Faisant la lecture du communiqué, Dr Mamadou Ndiaye a annoncé que sur 1979 tests réalisés, 148 sont revenus positifs soit un taux de positivité de 7,48%.



Il s’agit de 26 contacts suivis, aucun cas importé et 122 cas issus de la transmission communautaire. Le document indique que la région de Dakar en totalise 64 tandis que les autres régions en sont à 58 ce matin.



Par ailleurs, 513 patients suivis ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris contre 57 cas graves pris en charge dans les services de réanimation. Ces derniers étaient au nombre de 54 hier.



A ce jour, 71 002 cas ont été déclarés guéris, au Sénégal, dont 54 870 guéris, 1 625 décédés et donc 14 506 patients encore sous traitement.



Lundi, 16 août, 8366 personnes ont été vaccinées, portant le nombre total à 1 118 086 .