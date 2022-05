Covid-19: cinq (5) nouvelles contaminations rapportées ce vendredi

Le ministère de la Santé et de l’action sociale a rapporté ce vendredi (5) nouvelles contaminations liées à la covid-19 sur 850 tests réalisés. Ces nouveaux cas sont tous issus de la transmission communautaire.



Durant ces dernières 24 heures, il n’y a pas eu de décès. Aucun cas grave n'a été pris en charge dans les services de réanimation. Et six (6) malades ont été contrôlés négatifs et donc guéris.



A ce jour, 86 063 personnes ont été déclarés positifs dont 84 079 guéris, 1 966 décidés, et donc 17 sous traitement.



Sur le front de la vaccination lancée en février 2021, le nombre total de personnes vaccinées est de 1 475 301.