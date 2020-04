Covid-19 : de nouvelles mesures prises par le comité régional de Tambacounda

L’appel du Comité national de gestion des épidémies aux Comités régionaux à savoir la mise en œuvre de leurs propres stratégies pour endiguer la maladie, n’est pas tombé dans l’oreille d’un sourd. À Goudiri, une localité du Sénégal située dans la région de Tambacounda (Est), de nouvelles mesures viennent d’être prises. Il s’agit de la fermeture des marchés à partir de 15 heures et ne seront ouverts le dimanche et mercredi, le transport entre départements est aussi suspendu.



« Une mesure pour les masques. Il n’y en a plus au niveau des pharmacies, ni au niveau de la pharmacie régionale d’approvisionnement. Donc, nous avons retenu de discuter avec le médecin ORL (Oto-rhino-laryngologiste) de Tambacounda qui va nous encadrer et nous conseiller pour le tissu indiquer. Une fois cela fait, le comité va commander pour une valeur de 2 millions de F Cfa en masque, des masques qui seront mis à l’entrée des marchés pour qu’à chaque fois une personne veut aller faire des provisions qu’on puisse lui procurer un masque en la protégeant et en protégeant les personnes qu’elle rencontre », a déclaré le Gouverneur de région de Tambacounda, Oumar Mamadou Baldé.



Face à la presse, il a appelé à chacun et à chacune de rester chez eux pour limiter la propagation de la pandémie.



Plus de 300 personnes sont en confinement après un premier cas testé positif au covid-19 à Tambacounda.