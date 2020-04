Covid-19 : deux Sénégalais enterrés au Brésil

Deux Sénégalais ont perdu la vie au Brésil en moins de 24 heures. Il s'agit de Samba Mboup dit Bathie et Moussa Sène, originairement respectivement de Kaolack et de Ndangalma (Bambey). Ils ont été enterrés sur place.



Selon des sources qui se sont confiées au journal « Les Échos », Bathie se plaignait souvent de maux de tête mais n’empêche il continuait à vaquer à ses occupations et travaillait. Tordu de douleur avec une tension trop élevée, il perd la vie le lundi au cours de son évacuation à l’hôpital.



S’agissant de Moussa Sène, des sources renseignent qu’il était « condamné ». Il avait une maladie sévère et avait 45 jours à vivre et sa famille au Sénégal était déjà prévenue.



Ils ont été enterrés au cimetière musulman de Canoas de Porto Alegre. Pour rappel, le gouvernement sénégalais, a informé mardi 7 avril 2020, qu’il n’était plus permis de transférer des dépouilles des plus touchés par le coronavirus.