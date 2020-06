Covid-19: l'OMS appelle à augmenter la production mondiale de dexaméthasone

L'OMS a appelé ce lundi 22 juin à augmenter la production de dexaméthasone et à «distribuer rapidement dans le monde entier» ce puissant stéroïde qui s'est révélé efficace pour traiter les malades les plus gravement atteints par le Covid-19.



«Heureusement, il s'agit d'un médicament peu coûteux et il existe de nombreux fabricants de dexaméthasone dans le monde entier, qui, nous en sommes convaincus, peuvent accélérer la production», a déclaré le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, au cours d'une conférence de presse virtuelle depuis le siège de l'organisation à Genève.