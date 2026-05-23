Épidémie d'Ebola: la communauté scientifique se mobilise et prépare la riposte sanitaire

Il y a d'abord, le besoin d'un traitement spécifique pour les malades bientôt hospitalisés dans les centres de traitement Ebola qui doivent être mis en place dans l'est de la RDC. Deux catégories de traitements sont potentiellement intéressantes, résume Julien Potet, « référent vaccins » chez Médecins sans frontières (MSF). Des anticorps monoclonaux dont un, développé par un laboratoire aux États-Unis grâce à des fonds du gouvernement américain. Et des traitements antiviraux à spectre plus large comme le remdesivir déjà homologué pour le Covid-19 et produit par le laboratoire Gilead.



Il faudra encore plusieurs semaines de coordination pour définir un protocole rigoureux et consensuel pour un essai clinique. Quant à l'enjeu d'un vaccin spécifique contre le virus de souche Bundibugyo, les choses sont moins avancées, dit Julien Potet.



Ne pas oublier les enjeux du terrain

Mais, preuve de l'intérêt de la communauté scientifique bien au-delà du continent, hier, vendredi 22 mai, plus de 1 300 participants se sont connectés à la réunion. Toutefois, rappelle le référent « maladies tropicales négligées, vaccins, anticorps thérapeutiques-prophylactiques » de MSF, au-delà de l'engouement pour la recherche, il est essentiel que les enjeux du terrain ne soient pas oubliés.



Autrement dit, il faut réfléchir dès maintenant à un modèle économique. Pour que, une fois les traitement et nouveaux vaccins validés, Ils soient bien disponibles en quantités suffisantes et à un prix abordable.