Mondial 2026 : les États-Unis imposent une quarantaine à l’équipe de la RD Congo en raison d’Ebola

En raison d’une épidémie d’Ebola dans leur pays, les membres de l’équipe nationale de football de la République démocratique du Congo doivent se mettre en quarantaine avant d’entrer aux États-Unis pour la Coupe du monde.



Andrew Giuliani, directeur exécutif du groupe de travail de la Maison Blanche pour la Coupe du monde, a confirmé vendredi que la délégation congolaise devait rester confinée dans la bulle où elle s’entraîne actuellement en Belgique et se mettre en quarantaine pendant 21 jours, sous peine de se voir refuser l’entrée sur le territoire.



La RDC évolue dans le groupe K de la Coupe du monde qui se déroule cette année en Amérique du Nord. Son premier match l’opposera au Portugal le 17 juin à Houston, suivi d’une rencontre contre la Colombie le 23 juin à Guadalajara, au Mexique, puis d’un match contre l’Ouzbékistan le 27 juin à Atlanta.