La CEDEAO inspecte le poste-frontière commun Nigeria-Cameroun pour optimiser le commerce régional

La Commission de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) mène, du 18 au 22 mai 2026, une mission de suivi et d’inspection au poste-frontière commun d'Ekok/Mfum entre le Nigeria et le Cameroun.





Dirigée par le Dr Ashoke Maliki, chef du service Routes et chemins de fer à la Direction des transports de la CEDEAO, cette initiative vise à évaluer l'efficacité opérationnelle de cette infrastructure stratégique, à identifier les goulets d'étranglement entravant le commerce et les transports transfrontaliers, et à formuler des recommandations pour améliorer la sécurité et la fluidité des liaisons entre l’Afrique de l’Ouest et l’Afrique centrale.







L'équipe d'inspection se concentre sur l'analyse des procédures de dédouanement des marchandises et des passagers, le fonctionnement de la coordination interinstitutionnelle, ainsi que le respect des protocoles régionaux régissant la libre circulation. Pour ce faire, la mission mobilise les agences de gestion des frontières et les principales parties prenantes de ce corridor commercial et de transit essentiel pour l'intégration régionale et la mobilité transfrontalière

