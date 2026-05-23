Linguère : un individu arrêté pour violences et attentat à la pudeur sur une mineure de 11 ans

Le Commissariat Urbain de Linguère a procédé, le 19 mai 2026, à l’interpellation d’un individu pour “violences, voies de fait et attentat à la pudeur” sur une mineure âgée de 11 ans.



Selon la Police nationale, l’arrestation fait suite à une plainte déposée par la jeune victime, accompagnée de son tuteur. Selon ses déclarations, le mis en cause lui a d'abord proposé de la transporter gratuitement alors qu'elle se rendait à la Maison d’arrêt et de correction (MAC) de Linguère pour y livrer un repas à un détenu. À sa sortie de la prison, elle a retrouvé le conducteur qui l'attendait pour la raccompagner à son domicile. Elle a accepté l’offre sans se méfier.



En cours de route, l'individu a brusquement dévié de l'itinéraire pour s'enfoncer dans une zone de brousse isolée. Prise de panique en comprenant ses intentions, la mineure a tenté de s'échapper en criant de toutes ses forces.



Alerté par les appels au secours, un gardien qui se trouvait à proximité est immédiatement intervenu pour faire fuir le malfaiteur. Ce témoin oculaire a formellement confirmé avoir vu le suspect en train de violenter la jeune fille avant de prendre la fuite.



Lors de son interrogatoire, le mis en cause a tenté de nier les faits, prétextant avoir emprunté ce raccourci pour aller récupérer une somme d'argent. Il s'est cependant révélé incapable de fournir l'identité ou l'adresse du créancier en question. Au terme de sa garde à vue, il a été mis à la disposition de la justice.